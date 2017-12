Brasileiras ganham medalhas em Atenas As brasileiras Fabiane dos Santos e Luciana Mendes conquistaram medalhas, nesta segunda-feira, no Grand Prix de Atletismo de Atenas, que integra o circuito da Federação Internacional de Atletismo (IAAF). Fabiane foi prata nos 800 metros, com o tempo de 1m59s07, e Luciana ganhou o bronze na mesma prova, com a marca de 1m59s46. A vencedora foi a cubana Zulia Calatayud, que estabeleceu o tempo de 1min59s00.