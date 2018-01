Brasileiras ganham o Circuito Mundial Larissa e Juliana são campeãs antecipadas do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, segundo divulgou nesta quinta-feira, em Atenas, a Federação Internacional de Vôlei. Nas 11 etapas já disputadas, a dupla foi ao pódio em 10 (5 medalhas de ouro, 4 de prata e 1 de bronze). A dupla vice-líder do ranking, Wang Fei/Tian Jia, da China, não pode mais ultrapassar as brasileiras.