Brasileiras garantem vaga à final do Mundial de Ginástica A equipe brasileira de ginástica artística feminina formada por Daiane dos Santos, Daniele Hypolito, Laís Souza, Bruna da Costa, Camila Comin e Juliana Santos terminou nesta terça-feira a fase classificatória do Campeonato Mundial de Aarhus em sétimo lugar e garantiu uma das oito vagas para a final da competição. O grande destaque brasileiro foi Laís Souza, que terminou em quinto lugar na classificação individual (59.875) e assegurou uma das 24 vagas para a final. Além disso, a jovem ginasta, de 17 anos, participará de duas finais por aparelhos (salto e solo) e será reserva no cavalo. Outra brasileira que fez bonito na Dinamarca foi Daniele Hypolito, que ficou em 22.º lugar, com 57.800, e também garantiu presença na final individual geral. Por sua vez, Daiane dos Santos, que competiu em apenas três aparelhos, garantiu a oitava melhor marca no solo e acompanhará Laís Souza na final da modalidade. Com o bom desempenho, as brasileiras também garantiram presença no torneio pré-olímpico, que classificará 12 países para a os Jogos de Pequim, em 2008. Os Estados Unidos tiveram o melhor desempenho e terminaram em primeiro lugar na classificação por equipes, com 243.325, seguido por China (239.525) e Ucrânia (235.025). Já no individual, a melhor foi a norte-americana Chellsie Memmel, com 61.350. Classificação por países (os oito primeiros disputam a final): 1.º Estados Unidos - 243.325 2.º China - 239.525 3.º Ucrânia - 235.025 4.º Rússia - 234.800 5.º Romênia - 232.600 6.º Austrália - 231.700 7.º Brasil - 230.475 8.º Espanha - 229.775 9.º Itália - 229.425 10.º França - 227.950 11.º Inglaterra - 226.575 12.º Japão - 226.075 13.º Canadá - 223.575 14.º Coréia do Norte - 223.575 15.º Holanda - 222.225 16.º Alemanha - 222.125 17.º Suíça - 220.075 18.º México - 216.775 19.º Grécia - 216.725 20.º República Checa - 216.475 21.º Polônia - 213.175 22.º Bulgária - 212.225 23.º Coréia do Sul - 211.950 24.º Bielo-Rússia - 208.450 25.º Argentina - 206.625 26.º Finlândia - 204.700 27.º Venezuela - 200.375 28.º Noruega - 200.225 29.º Suécia - 196.775 30.º Chile - 196.725 31.º Porto Rico - 187.950 32.º Dinamarca - 185.900 33.º Islândia - 172.900 As 24 ginastas que farão a final geral individual (máximo de duas atletas classificadas por país): Chellsie Memmel (EUA) - 61.350 Vanessa Ferrari (ITA) - 61.100 Jana Bieger (EUA) - 60.625 Elizabeth Tweedle (ING) - 59.975 Laís Souza (BRA) - 59.875 Steliana Nistor (ROM) - 59.850 Sandra Raluca Izbasa (ROM) - 59.825 Zhuru Zhou (CHN) - 59.500 Oksana Chusovitina (ALE) - 59.075 Panpan Pang (CHN) - 58.775 Isabelle Sévérino (FRA) - 58.750 Daria Joura (AUS) - 58.500 Anna Pavlova (RUS) - 58.425 Hollie Dykes (AUS) - 58.275 Dariya Zgoba (UCR) - 56.100 Ariella Kaeslin (SUI) - 58.025 Kristina Pravdina (RUS) - 57.850 Daniele Hypolito (BRA) - 57.800 Laura Campos (ESP) - 57.750 Mayu Kuroda (JAP) - 57.325 Lenika De Simone (ESP) - 57.150 Hong Su Jong (CDN) - 56.950 Katheleen Lindor (FRA) - 56.950 Alina Kozich (UCR) - 56.800 Reservas Elyse Hopfner-Hibbs (CAN) - 56.750 Jana Komrskova (RCH) - 56.625 Elsa García (MEX) - 56.525 Kyoko Oshima (JAP) - 56.475 Classificação por aparelhos: Salto - Laís Souza (BRA), Fei Cheng (CHN), Alicia Sacramone (EUA), Hong Su Jong (CDN), Oksana Chusovitina (ALE), Elena Zamolodchikova (RUS), Anna Pavolva (RUS) e Sandra Raluca Izbasa (ROM). Reservas - Ariella Kaeslin (SUI), Olga Shcherbatykh (UCR) e Carlotta Giovannini (ITA). Barras assimétricas - Anastasia Liukin (EUA), Chellsie Memmel (EUA), Iryna Krasnianska (UCR), Vanessa Ferrari (ITA), Elizabeth Tweddle (ING), Daria Joura (AUS), Steliana Nistor (ROM) e Mayu Kuroda (JAP). Reservas - Zhuoru Zhou (CHN), Olivia Vivian (AUS), Panpan Pang (CHN). Cavalo - Nan Zhang (CHN), Iryna Krasnianska (UCR), Sandra Raluca Izbasa (ROM) Anna Pavlova (RUS), Steliana Nistor (ROM), Olga Shcherbatykh (UCR), Elyse Hopfner-Hibbs (CAN) e Vanessa Ferrari (ITA). Reservas - Svetlana Klyukina (RUS), Panpan Pang (CHN), Laís Souza (BRA). Solo - Laís Souza (BRA), Daiane Dos Santos (BRA), Fei Cheng (CHN), Vanessa Ferrari (ITA), Chellsie Memmel (EUA), Jana Bieger (EUA), Elizabeth Tweedle (ING), Sandra Raluca Izbasa (ROM). Reservas - Isabelle Sévérino (FRA), Olga Shcherbatykh (UCR) e Patricia Moreno (ESP).