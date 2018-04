Brasileiras passam às quartas em etapa do vôlei de praia

Quem se manteve invicta na etapa argentina foi a dupla Ágatha/Maria Elisa. Ainda pelo Grupo F, elas venceram as australianas Artacho e Ngauamo (21/11 e 21/13) e nas oitavas passaram pelas suíças Zumkehr e Heidrich por 2 sets a 1 - parciais de 9/21, 21/11 e 15/9. Nas quartas, as adversárias serão as alemães Holtwick/Semmler.

Já Maria Clara e Carol, que tinham perdido na estreia, se recuperaram e terminaram na primeira colocação do Grupo A com a vitória sobre as donas da casa Gallay e Zonta (18/21, 21/13 e 15/10). Nas oitavas, novo triunfo de virada sobre as australianas Bawden e Clancy (17/21, 31/29 e 15/11). Nas quartas, o duelo será contra as alemãs Bieneck/Grobner.

Campeãs do Grand Slam de Xangai, na China, Taiana e Talita foram superadas nas oitavas de final pelas espanholas Liliana e Baquerizo (18/21, 29/27 e 13/15). Até ali, a campanha se mantinha irretocável com a vitória no último jogo da fase de grupos sobre as checas Kolocova e Slukova (21/15 e 23/21).

Lili e Bárbara, que caíram no mesmo grupo de Ágatha e Maria Elisa, acabaram em segundo lugar no Grupo F após vencerem as norte-americanas Day e Ross por 2 sets a 0, com parciais de 21/12 e 21/18. Única dupla brasileira a encarar uma segunda fase classificatória, elas derrotaram as argentinas Gallay e Zonta (21/19 e 21/14), mas acabaram eliminadas nas oitavas pelas holandesas Meppelink e Van Gestel (21/17 e 21/18).

Neste Sábado, além das quartas de final, ainda serão realizadas as semifinais, a final e a disputa de terceiro lugar.