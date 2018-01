Brasileiras perdem na final do Mundial A dupla brasileira formada por Larissa e Juliana perdeu, neste sábado, a final do Mundial de vôlei de praia para as norte-americanas Misty May e Kerri Walsh por 2 sets a 0 - com duplo 21/17 -, em Berlim, na Alemanha. Com o título, May e Walsh conseguiram defender a conquista do ano passado, quando também ganharam a medalha de ouro nas Olimpíadas de Atenas. Para as brasileiras, que chegaram à decisão de forma invicta, resta o consolo de ganhar pontos preciosos para o Circuito Mundial - a competição em Berlim valeu como uma etapa. Larissa e Juliana continuam na liderança, agora com três títulos e dois vices. Na decisão pelo bronze, as chinesas Tian Jia e Wang Fei derrotaram as cubanas Dalixia Fernandez Grasset e Tamara Larrea Peraza Cuba por 2 sets a 0 - com parciais de 21/13 e 21/17.