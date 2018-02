Brasileiras perdem para a Espanha no pólo aquático A seleção feminina de pólo aquático do Brasil perdeu para a Espanha, por 13 a 9, em partida válida pelas oitavas-de-final do Mundial de Esportes Aquáticos, disputado em Melbourne. Com a vitória, as espanholas enfrentarão a equipe dos Estados Unidos em uma das quartas-de-final do torneio. Já as brasileiras pegarão as meninas da Nova Zelândia na disputa do nono ao 12.º lugar. Apesar da derrota, o chefe da equipe brasileira, Jorge Pagura, gostou do resultado. "Jogamos muito bem e chegamos a estar em desvantagem de apenas dois gols. Pena que desperdiçamos um contra-ataque e levamos outro gol logo em seguida." Mesmo que termine em 12.º, o Brasil irá superar o desempenho do último Mundial, quando foi 13.º, em Montreal (2005). Jogos das oitavas Espanha 13 x 9 Brasil Alemanha 10 x 14 Canadá Grécia 9 x 5 Nova Zelândia Holanda 6 x 7 Itália