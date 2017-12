Brasileiras são campeãs no handebol O Brasil conquistou o título de campeão sul-americano feminino de handebol ao vencer o Uruguai por 40 a 23, neste domingo, na cidade paranaense de São Miguel do Iguaçu. A brasileira Célia foi a artilheira do jogo, com nove gols. Na disputa do terceiro lugar, o Paraguai derrotou a Argentina por 18 a 12. Além de definir a melhor equipe do continente, a competição classificou os três primeiros colocados (Brasil, Uruguai e Paraguai) para o Campeonato Pan-Americano de 2002. A próxima competição que as brasileiras disputarão é o Campeonato Mundial, a partir do dia 4 de dezembro, na Itália. O Brasil estreará contra a Noruega e depois enfrentará Eslovênia, Uruguai, Tunísia e Itália. Antes do Mundial, a equipe viaja para a Espanha, onde fará dois amistosos contra a seleção local.