Brasileiras se destacam na estreia em etapa de vôlei de praia sem olímpicos

Em uma esvaziada etapa do Circuito Mundial de vôlei de praia, as brasileiras se destacaram na estreia na chave principal do Major de Klagenfurt, na Áustria. Elas faturaram cinco vitórias em oito jogos disputados nesta quarta-feira. As duplas brasileiras que disputarão os Jogos Olímpicos não vão competir na etapa austríaca.

Das quatro duplas femininas que jogaram nesta quarta, duas tiveram aproveitamento de 100%. Pelo Grupo H, Juliana e Taiana venceram as alemãs Grossner e Bieneck por 2 sets a 0, com parciais de 21/17 e 21/12, e as norte-americanas Kessy Day e Britanny Hochevar, por 21/10 e 21/14. Com os dois triunfos, elas lideram a chave.

No Grupo G, Fernanda Berti e Josi também venceram duas vezes nesta quarta. Elas bateram as espanholas Liliana e Elsa, por 20/22, 21/17 e 15/13, e as suíças Forrer e Vergé-Dépré por 21/17 e 21/12. Já no Grupo E, Maria Elisa e Lili estrearam com derrota para as gregas Arvaniti e Karagkouri por 21/17, 15/21 e 16/14. Na sequência, reagiram ao vencerem as locais Schützenhöfer e Pleutschnig por 21/23, 21/17 e 15/12.

Outra dupla em ação foi a formada por Elize Maia e Ângela. Elize costuma jogar com Duda, que no momento disputa o Mundial Sub-19. E, com a parceria provisória, teve um dia para esquecer. Primeiro perdeu para as canadenses Broder e Valjas por 21/18, 18/21 e 21/23. Em seguida, caíram diante das alemães Ludwig e Wlakenhorst por 21/17 e 21/11. Com os resultados, elas ocupam a última colocação do Grupo A, com chances remotas de classificação.

A competição masculina ainda está em fase qualificatória. E Márcio Gaudie e Vinícius conseguiram furar o quali para alcançar a chave principal da etapa. Com duas vitórias obtidas nesta quarta, eles se juntaram a Guto/Saymon, Ricardo/André e Álvaro Filho/Vítor Felipe, que já estavam garantidos na chave.

A etapa de Klagenfurt não conta com as quatro duplas que vão representar o Brasil na Olimpíada. Larissa e Talita, Agatha e Bárbara Seixas, Alison e Bruno Schmidt e Evandro e Pedro Solberg estão em fase final de preparação para os Jogos, treinando em solo brasileiro.