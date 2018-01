Brasileiras seguem bem após 2º dia no Mundial de Ginástica Rítmica

As brasileiras Angélica Kvieczynski e Natália Gáudio se apresentaram nesta terça-feira, 8, nas coreografias com bolas válidas pela fase classificatória do Mundial de Ginástica Rítmica, que acontece em Stuttgart, na Alemanha. Assim como no primeiro dia, as competidoras apresentaram evolução em relação ao que demonstraram no Pan de Toronto e conseguiram boas notas. O torneio vale vaga para a Olimpíada de 2016.

Angélica Kvieczynski, com a música 'A Pele que Habito', de Alberto Iglesias, obteve a nota de 15.200 (7.500 pela dificuldade e 7.700 pela execução) e tem 30.533 na somatória geral. Ontem, as brasileiras se apresentaram com o aparelho arco.

Já Natália Gáudio, ao som de 'Bandolins', de Oswaldo Montenegro, conseguiu a nota de 15.058 (7.025 pela dificuldade e 8.033 pela execução) e soma 30.558 em ambos os dias.

As ginastas voltam a se apresentar nesta quarta-feira, 9, pelas classificatórias dos aparelhos maças e fita.