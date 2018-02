Brasileiras terminam em 10.º na final do nado sincronizado A equipe brasileira de nado sincronizado fez uma apresentação que rendeu 89,000 pontos e a 10.ª posição na final da categoria, na madrugada desta quarta-feira feira, no 12.º Mundial de Esportes Aquáticos, realizado em Melbourne, Austrália. A campeã foi a Rússia - com 99,000 pontos - país que domina o esporte já há duas Olimpíadas e quatro Mundiais, contando com este. O pódio foi completado por Japão (97,833 pontos) e Espanha (97,167). Os Estados Unidos e o Canadá, rivais pan-americanos, acabaram na 5.ª e 6.ª colocações, respectivamente, com 95,833 e 94,667 pontos. "Chegamos na França, para quem sempre perdíamos. Ficamos na frente delas no Aberto de Roma 2006, mas perdemos logo após, na Copa do Mundo. Agora, uma nova vitória, com a presença de todas as grandes equipes. Mas temos que ganhá-las mais umas três vezes, inclusive aqui na final da equipe livre, para consolidar isto e pensarmos em nosso próximo degrau", reconheceu Mônica Rosas, supervisora da delegação brasileira de nado sincronizado. "A França estava engasgada. Foi muito bom vencê-las. Estou superfeliz e me emocionei logo após sair da piscina", Beatriz Feres. Além dela, o Brasil se apresentou com Branca Feres, Gláucia Heier, Caroline Hildebrandt, Lara Teixeira, Nayara Figueira, Michelle Frota e Giovana Stephan. Brasileiras na final do dueto livre As brasileiras Lara Teixeira e Caroline Hildebrandt se classificaram para a final da prova de dueto livre de nado sincronizado com o 12.º lugar na eliminatória. O duo brasileiro ficou com 89.000 pontos. O primeiro lugar foi das favoritas russas Anastasia Davydova e Anastasia Ermakova, com 98,833. As eliminatórias foram disputadas por 36 duetos, e classificaram os 12 primeiros colocados. A final será nesta sexta-feira, reunindo também os duos da Espanha, Japão, China, Estados Unidos, Canadá, Itália, Ucrânia, Grécia, Holanda e Suíça.