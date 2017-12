Brasileiras vão às finais na Ginástica As ginastas brasileiras Daiane dos Santos e Daniele Hypólito se classificaram nesta quarta-feira para as finais do Mundial de Ginástica, que está sendo disputado em Melbourne, na Austrália. Daiane conquistou sua vaga ao se classificar em primeiro lugar no solo, com a nota 9.550. As norte-americanas Alicia Sacramone e Anastásia Liunkin fizeram o 2º e 3º lugares no classificatório. Já Daniele Hypólito garantiu sua vaga na final do individual geral, ao somar 34.961, ficando na 18ª posição - as 24 melhores se classificam. A melhor do dia foi a norte-americana Anastasia Liukin, de 16 anos, com 37,424 pontos. Daniele volta a competir na sexta-feira, enquanto Daiane disputa medalha no domingo. Camila Comin disputou as assimétricas (8,812) e a trave (nota 7,862). E foi eliminada nas duas. Já Laís Souza, dona de dois ouros e duas pratas em etapas da Copa do Mundo na temporada, não competiu com dores na perna direita, após a queda sofrida nas assimétricas em treino no último domingo. No masculino, a final do individual geral acontece na madrugada desta quinta-feira, com a participação do brasileiro Mosiah Rodrigues.