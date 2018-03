Brasileiras vencem a Argentina: 73 a 67 A seleção feminina de basquete conquistou, ontem, a terceira vitória no Campeonato Sul-Americano, realizado no Equador. As meninas derrotaram a Argentina por 73 a 67 (45 a 38). O torneio é preparatório para o Pré-Olímpico Mundial, que será disputado de 9 a 15 de junho, na Espanha. Hoje, o Brasil dá seqüência à busca pelo 12º título continental consecutivo: enfrenta a Venezuela, pela 4ª rodada.