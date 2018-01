Brasileiras vencem no vôlei de praia Ana Paula e Sandra Pires ganharam neste domingo a etapa de abertura do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, disputada na cidade grega de Rhodes. Na final do torneio, elas venceram as também brasileiras Shelda e Adriana Behar por 2 sets a 1, com parciais de 21/23, 21/19 e 15/12.