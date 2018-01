Brasileiras vencem no vôlei de praia As duplas brasileiras Larissa/Juliana e Ana Paula/Leila estrearam com vitória nesta terça-feira, no V Mundial de Vôlei de Praia, que está sendo realizado em Berlim, na Alemanha. Líderes do ranking mundial e campeãs de três das quatro primeiras etapas do Circuito Mundial deste ano, Larissa e Juliana ganharam de Maaseide/Wig, da Noruega, por 2 a 0 (21/16 e 21/16). Ana Paula e Leila, por sua vez, derrotaram Cook e Lochowicz, da Austrália, por 2 a 0 (21/18 e 21/17). Nesta quarta-feira, Larissa e Juliana vão jogar contra Takeda/Torlen, da Noruega. Já Ana Paula e Leila vão enfrentar as cubabas Fernandez Grasset/Larrea Peraza. Outras duas duplas brasileiras, no entanto, não tiveram a mesma sorte. Adriana Behar/Shelda e Sandra/Ágatha, com uma derrota cada, foram para a repescagem da competição. A principal surpresa do dia foi a derrota das bicampeãs mundiais (99 e 2001) Adriana Behar/Shelda, para as cubanas Esteves Ribaldta/Crespo por 2 a 1 (19/21, 21/17 e 33/35). Na seqüência, elas ganharam de Martin/Pruneau, do Canadá, por 2 a 0 (21/17 e 21/13). Agora, pela repescagem, Adriana Behar/Shelda enfrentam nesta quarta as australianas Gerlic/Clarke. Sandra e Ágatha perderam para Ying/Wang, da China, por 2 a 1 (18/21, 21/15 e 17/19). No jogo seguinte, a dupla derrotou Hu/Zhang Xi, também da China, por 2 a 0 (22/20 e 26/24). Nesta quarta, as brasileiras enfrentam Perrota/Gattelli.