Brasileiras vencem o Circuito Mundial Deu a lógica no vôlei de praia e a dupla Sandra Pires e Ana Paula conquistou o título do Circuito Mundial de 2003, ao derrotar nesta quinta-feira as francesas Riera e Jaouen por 2 sets a 0 (21/8 e 21/8), na Arena de Copacabana. Com a vitória, elas se classificaram para a terceira fase do Campeonato Mundial e praticamente garantiram presença nos Jogos Olímpicos de Atenas. As novas campeãs enfrentam nesta sexta-feira as alemãs Claasen e Deister. Elas conquistaram o título do circuito pela soma de pontos. Como a etapa do Rio é a última da temporada, ao passar às oitavas-de-final não podem mais ser alcançadas por nenhuma adversária. "A gente tem que manter sempre a humildade porque todas as jogadoras aqui são boas, são craques, mas isso faz com que a gente busque sempre nosso melhor para superá-las", disse Ana Paula, logo após a conquista. "Não vamos parar por aqui! Queremos chegar até domingo", completou ela, referindo-se à final do Campeonato Mundial. Sandra agradeceu o apoio da torcida e disse estar emocionada de ganhar um título no Rio. "Conquistar um título em Copacabana, no Brasil, é muito gratificante. Espero agora chegar à final do campeonato." As duas não se esqueceram de citar Adriana Behar e Shelda como exemplos de companheiras, além de excelentes atletas do vôlei de praia. Agora, a disputa é pelo título do Campeonato Mundial. Outras três parcerias brasileiras seguem na luta pela conquista. Renata e Shaylyn foram as primeiras a se classificarem, derrotando Alexandra e Tatiana por 2 sets a 1 (22/20, 16/21 e 15/13). Nesta sexta, a dupla enfrenta Jacqueline e Juliana, que superaram as gregas Sfyri e Karadassiou por 2 a 0 (26/24 e 21/14). Adriana Behar e Shelda também passaram às oitavas, vencendo as japonesas Tokuno e Kusuhara por 2 a 0 (21/12 e 21/14). Nesta sexta, as vice-campeãs olímpicas terão pela frente, pela manhã, as chinesas W.H. You e L.Wang. Se conseguirem superar as chinesas, jogam à tarde contra as vencedoras do confronto entre as norte-americanas Holly Mc Paek/Young e as canadenses Dumont/Martin, em confronto que valerá uma vaga para a semifinal do Campeonato Mundial. Sobre a vitória desta sexta contra as japonesas, Adriana Behar disse que a equipe adversária deu muito trabalho. "Elas correm muito e sabem defender. Mas estudamos o jogo delas e conseguimos vencer bem. Só vacilamos em alguns contra-ataques, quando fizemos a defesa e não conseguimos colocar as bolas no chão." Shelda prevê um partida difícil contra as chinesas. "A escola asiática é muito técnica. Mas quem quer ser campeã, tem de vencer qualquer equipe." Adriana e Shelda lutam pelo terceiro título do Campeonato Mundial, competição realizada a cada dois anos. Elas foram campeãs nas edições de 1999 (França) e 2001 (Áustria).