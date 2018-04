Brasileiro abandona marcha atlética de 50 quilômetros

O brasileiro Mario José dos Santos Junior não conseguiu terminar a disputa da marcha atlética de 50 quilômetros no Mundial de Atletismo, que está sendo realizado em Berlim. Na manhã desta sexta-feira, o atleta brasileiro abandonou a prova antes do encerramento.

Veja também:

GALERIA DE FOTOS - Imagens do dia 6

MUNDIAL - Leia todas as notícias do torneio

QUIZ - Participe do teste sobre o Mundial

CALENDÁRIO - Todos os eventos e horários

Mario José dos Santos Junior, porém, não tinha chances de obter um resultado expressivo. O brasileiro estava em 34.º lugar no quilômetro 30 da prova. A prova desta sexta-feira foi vencida pelo russo Sergey Kirdyapkin, com o tempo de 3h38min35. O norueguês Trond Nymark terminou em segundo lugar, seguido pelo espanhol Jesus Angel Garcia Bragado.

O triunfo confirmou o domínio da Rússia na marcha atlética no Mundial de Atletismo. O país já havia vencido as marchas de 20 quilômetros, com Valery Borchin e Olga Kaniskina. Este é o segundo título mundial de Kirdyapkin, que havia sido campeão em 2005, na cidade de Helsinque.