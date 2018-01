Brasileiro André Sá vai à final do Challenger de Bogotá O tenista brasileiro André Sá venceu, neste sábado, o mexicano Santiago González por 2 sets a 1, parciais de 2/6, 6/2 e 6/4, e assegurou vaga na final do Challenger de Bogotá, pelo circuito da ATP. O adversário de Sá na final é o tenista da casa Alejandro Falla, que passou pelo americano Eric Núñez com um 2 a 0 (6/4 e 6/0). Em quatro jogos entre os dois, o brasileiro só venceu uma vez, no ano passado, pelo torneio de Queens (ING).