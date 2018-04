Brasileiro Antonio Pezão se prepara para revanche contra Cain Velasquez

SÃO PAULO - Quando Antonio Pezão entrar no octógono para disputar o cinturão dos pesos pesados no UFC 160, contra Cain Velasquez, em Las Vegas, na madrugada deste domingo, um filme passará em sua cabeça. Há exatamente um ano, o lutador paraibano fazia sua estreia na competição, contra o mesmo adversário e no mesmo palco da decisão. O brasileiro, no entanto, quer que as coincidências parem por aí.

Pezão admite que foi dominado pela ansiedade na estreia, que resultou em um nocaute técnico logo no primeiro round. Se quiser levar o cinturão para casa, ele sabe que o erro não pode se repetir. "Esse duelo tem um gostinho especial por se tratar de uma revanche valendo o cinturão. Eu pequei, mas aprendi. Temos de controlar a expectativa, porque a cabeça é tudo no momento da luta. Temos que estar bem física e psicologicamente", ressalta.

Pezão reconhece que terá um rival duro pela frente. Velasquez retomou o cinturão da categoria no final do ano passado, massacrando Cigano e vencendo por decisão unânime. "Cain é um cara que leva (a luta) para o chão, é um atleta de alto nível, tem um wrestling muito bom e cotoveladas perigosas. Tenho de estar preparado para isso."

Mesmo treinando todos os estilos de luta, o brasileiro quer nocautear o norte-americano. Pezão aposta na trocação e na "mão pesada" para derrubar o oponente. "Vou tentar o nocaute. A luta começa em pé, se eu acertar a mão forte, tenho certeza que ele vai sentar", mostra confiança.

Verde amarelo. Mais dois brasileiros lutam no card principal do evento. Glover Teixeira enfrenta James Te Huna e Cigano encara Mark Hunt de olho em uma disputa pelo título da categoria. Isto porque, caso vença, ganhará a oportunidade de disputar o cinturão dos pesos pesados - algo que tanto Cigano, quanto Pezão já cogitam. "Somos amigos, mas chegamos à conclusão que se for uma luta pelo título, tanto eu como ele vamos aceitar. Temos que ser profissionais", explica o paraibano.