Brasileiro bate recorde mundial O brasileiro Antonio Souza ganhou a prova dos 400 metros no Campeonato Mundial de Paraatletismo, disputo no Estádio de Lille Metropole, no norte da França. Souza comemorou ainda mais a vitória, pois bateu o recorde da distância com 49s04. Já Roseane Santos ficou em segundo lugar no arremesso do peso, na categoria quatro quilos, com a distância de 9m08.