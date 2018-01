Brasileiro bate recorde no atletismo O brasileiro Márcio Simão quebrou dois recordes mundiais, nesta quinta-feira, durante o Campeonato Indoor, na Finlândia. Ele foi o terceiro colocado em duas provas. Nos 60 metros com barreiras, ele marcou 7s67. ?Essa marca é espetacular, muito além das expectativas, e o coloca na oitava posição do ranking mundial indoor de 2003. Esta temporada do Márcio está sendo muito consistente, ele está na melhor forma da vida", disse o técnico Nélio Moura. Logo depois, Márcio Simão correu os 110 metros com barreiras, estabelecendo o recorde sul-americano indoor para a prova, com 13s72. ?Esse resultado é muito bom para provas indoor e indica que ele pode correr abaixo do atual recorde ao ar livre (13s38, que também lhe pertence) ainda este ano", acredita Nélio Moura. As duas provas foram vencidas por Colin Jackson (GBR), seguido por Robert Kronberg (SWE).