Brasileiro César Cielo quebra recorde dos 50 metros livre

César Cielo é o nadador mais rápido do mundo. O brasileiro mais uma vez deu mostras de que está em grande fase e, dessa vez, bateu o recorde dos 50 metros livre nesta sexta-feira, no Campeonato Sênior em São Paulo. Ele cravou o tempo de 20s91, 0s03 mais rápido que a marca anterior, que pertencia ao francês Frédérick Bousquet.

Veja também:

Após recorde, Cielo festeja fim da ansiedade e desabafa

Cielo vencerá mesmo sem traje especial, diz técnico

Foi a primeira vez que um nadador das Américas completou os 50 metros livre abaixo dos 21 segundos. Depois de "bater na trave", como o próprio Cielo disse, - fez o segundo melhor tempo da carreira na quinta-feira - o recorde veio não sem a tensão costumeira. O brasileiro revelou que sequer conseguiu dormir, na expectativa de mais uma vez escrever seu nome na história da natação mundial.

"Queria muito terminar este ano como dono do recorde nos 50 e 100 livre. Bati na trave dois dias no campeonato. Já estava engasgado com esses recordes aqui", disse logo após a conquista. "Acordei 3h da manhã de ansiedade. É difícil controlar, mas deu tudo certo".

Diante de sua torcida, na piscina em que foi criado, o brasileiro caiu na água do Clube Pinheiros decidido a coroar mais um ano incrível. Não contente com as medalhas de ouro nos 50 e 100 metros (com o recorde de 46s91) no Mundial de Roma, ele queria ir além. E ao que tudo indica, esse recorde permanecerá por longos anos, já que essa foi a última prova do calendário oficial com os maiôs tecnológicos, que ajudam na flutuabilidade.

Ao lado do filho, Flávia Cielo revelou que César adotou uma estratégia curiosa para conquistar o recorde do mundo dos 50 metros, objetivo que vinha buscando desde o Mundial de Roma. "Eu fiquei emocionada, foi fantástico. Ele pediu para acordá-lo às 4 horas da manhã para parecer que nadaria à tarde", disse Flávia, em entrevista ao SporTV, lembrando que Cielo prefere disputar competições na parte da tarde.

Em seguida, Flávia Cielo ressaltou a importância do feito do seu filho. "Ele quer marcar mesmo o nome dele na história e acho que ele está conseguindo", afirmou Flávia, ressaltando depois que o nadador é um "velocista nato".