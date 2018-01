Brasileiro completa travessia do Atlântico O brasileiro Gustavo Pacheco completou a travessia do Atlântico, com o menor orçamento e o barco mais antigo da competição. Nesta terça-feira, o atleta de 44 anos aportou a bordo do veleiro Epsilon, de apenas 6,5 metros, completando a competição em 36 dias e 11 horas, de La Rochelle (França), com uma escala nas Ilhas Canárias, a Salvador (BA). Ele foi o único brasileiro, dentre 70 veleiros, a participar da regata Transat 6.50 para velejadores em solitário. Gustavo desembolsou US$ 40 mil na compra do barco, construído em 1985, um dos mais velhos da flotilha e cruzou em 49º lugar.