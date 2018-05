Brasileiro conquista bronze em Grand Slam de judô

Medalhista olímpico no peso leve por duas vezes, Guilheiro perdeu na semifinal, por punição no Golden Score (ponto de ouro), do coreano Jae-Bum Kim, vice-campeão olímpico e bronze mundial na categoria. Apesar da derrota, o brasileiro somou seus primeiros 120 pontos no ranking mundial na nova categoria.

"Foi bom começar com medalha para mostrar que continuo ''por aí''. Venci atletas fortes da categoria e fico feliz de saber que ainda tenho muito o que evoluir", celebrou Leandro, que admitiu as dificuldades de mudar de categoria.

"Senti diferença de força. Pesei 77,8kg apenas e pouco treinei depois do Mundial em agosto. Vou começar a trabalhar realmente o meio-médio agora, com ênfase no ganho de massa muscular", completou o judoca, que superou o holandês Guillaume Elmont, campeão mundial em 2005, no caminho até a semifinal.

No meio-leve, Leandro Cunha perdeu logo em sua segunda luta, mas teve motivos para comemorar. O resultado o deixou na 13.ª colocação do ranking mundial e garantiu sua vaga no Masters da Coraia, em janeiro. A competição, que encerrará a temporada, reunirá os 16 atletas mais bem colocados do ranking.

"Não vai ter natal para mim esse ano. Já vou pensar em 2010, focar as principais competições e treinar bastante. Estar entre os melhores do mundo é muito bom e dá muita motivação para continuar até Londres 2012", comemorou o judoca, que caiu diante do bicampeão olímpico Masato Uchishiba, do Japão.

Ainda neste sábado, competiram, sem subir ao pódio, Felipe Kitadai (até 60 kg), Hugo Pessanha (até 90 kg), Maria Suellen (acima de 78kg), Mayra Aguiar (até 78 kg), Mariana Silva (até 63 kg), Danielli Yuri (até 63kg).