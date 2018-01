Brasileiro conquista prata no taekwondo O brasileiro Márcio Wenceslau conquistou neste sábado a medalha de prata no Mundial de Taekwondo, disputado em Madri. Na final da categoria galo (até 62kg), ele foi derrotado pelo sul-coreanoo Kim Jae-Sik por 6 a 4. O Brasil já tem duas medalhas no Mundial de Taekwondo, que termina neste domingo. Na quinta-feira, Natália Falavigna conquistou o inédito ouro para o País, na categoria peso médio.