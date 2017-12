Brasileiro de Laser tem Scheidt e até britânico campeão mundial

O ano olímpico da vela começa neste domingo, no Rio, com a disputa dos Campeonatos Brasileiros das classes Laser (masculina) e Laser Radial (feminina no programa olímpico). A competição, realizada no Iate Clube do Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, reúne alguns dos principais nomes da modalidade no mundo.

Na vela, as regatas dos campeonatos nacionais e regionais são abertos a atletas de qualquer nacionalidade. Isso tem sido visto com regularidade no Rio. Cada vez que a Baía de Guanabara recebe uma competição de vela, diversos estrangeiros aproveitam para se acostumar a velejar na raia olímpica.

No Brasileiro de Laser estão o holandês Roelof Bouwmeester, o irlandês Roger O''Gorman, o guatemalteco Juan Ignacio Maegli Aguero (campeão do Pan de Toronto), o britânico Elliot Hanson, o grego Andreas Reinisch Perdicaris e o argentino Agustin Vidal Incatasciato, além do britânico Nick Thompson, atual campeão mundial.

A competição atraiu até Robert Scheidt, que não disputava a competição desde 2013 e tem residência na Itália. No ano passado, sem a presença de Scheidt, que será o representante brasileiro na Olimpíada, Bruno Fontes venceu uma competição que contou com 13 estrangeiros.