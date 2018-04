Brasileiro dá vexame e perde luta para Rigondeaux

O brasileiro Giovanni Andrade só desferiu um golpe em três rounds, sapateou, mexeu com a torcida, lutou mal e foi nocauteado pelo cubano Guillermo Rigondeaux, na noite desta sexta-feira, em Miami (Estados Unidos).

Um golpe no fígado derrubou o brasileiro aos 2 minutos e 53 segundos do terceiro assalto. Foi a quarta vitória de Rigondeaux como profissional - que desertou da delegação de Cuba durante os Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, em 2007.

Duas vezes campeão olímpico e duas mundial amador, o cubano, segundo seu técnico Freddie Roach, deve disputar o título dos supergalos em 2010.