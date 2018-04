Brasileiro de 2008 terá jogos para chinês ver

O Campeonato Brasileiro terá jogos nas manhãs de domingo a partir de 2008. A cada rodada, uma partida começará às 11 horas, para se adaptar ao fuso horário do Oriente, onde há um mercado de aficionados a ser conquistado pela televisão brasileira. A informação foi divulgada pelo presidente do Clube dos 13, Fábio Koff, ontem, em Porto Alegre, durante assinatura de convênio com a ministra do Turismo, Marta Suplicy, para divulgação dos atrativos brasileiros na exibição de jogos na Ásia. A mudança de horário é apenas um item de uma ofensiva em direção ao mercado oriental. A iniciativa é dos clubes, mas contempla a possibilidade de negócios para empresas brasileiras e de atração de turistas. Com base em dados de uma consultoria, Koff diz que há um universo de 300 a 400 milhões de espectadores em países como Arábia Saudita, Índia, China e Japão e que a oferta de jogos em horário nobre, o fim das noites de domingo no Oriente, favorecerá os brasileiros, que só agora entrarão num mercado já descoberto por ingleses, italianos e franceses. Hoje, o Nacional é exibido para cerca de 80 países, mas o Clube dos 13 estima que pode alcançar 180 nações. EXCURSÕES O pacote oferecido pelo Clube dos 13 inclui narrações em árabe, mandarim, japonês e inglês, com possibilidade de tradução para dialetos regionais, em convênio com a rede Al-Jazira. Também estão previstas viagens de clubes para amistosos na Ásia. "O Inter, o Vasco e o São Paulo estão indo em breve", destaca Koff. "Chegamos com dez anos de atraso, mas vamos tomar esse mercado de assalto", promete. Pelo convênio com o Ministério do Turismo, o Clube dos 13 exibirá filmes sobre atrações brasileiras antes e no intervalo dos jogos transmitidos para o Oriente.