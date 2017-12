Brasileiro de ciclismo começa dia 28 Com a presença dos principais ciclistas do País começa no próximo dia 28, na cidade de Londrina-PR, o Campeonato Brasileiro de Ciclismo de estrada. A competição, que irá até o dia 1º de julho reunirá equipes de quase todos as 27 federações filiadas à Confederação Brasileira de Ciclismo. E somará pontos no ranking brasileiro e mundial da categoria, este último controlado pela União Internacional de Ciclismo (UCI). Entre os principais ciclistas que disputarão a competição, destacam-se o atual campeão brasileiro Glauber de Souza, da cidade de Londrina; Murilo Fischer, que defendeu o Brasil na Olimpíada de Sydney; Rodrigo de Mello Brito, atual líder do ranking nacional, que corre por Brasília; o campeão Pan-americano junior, Daison Mendes, também de Londrina, e Luciano Pagliarini, que fez parte da equipe campeã do Giro de Itália, e que representa a equipe profissional italiana Lampre. As disputas serão nas categorias juvenil, júnior, sub-23 e Elite. Os ciclistas disputarão as provas de resistência individual, em estrada e em circuito, e contra o relógio. As inscrições, limitadas a dois ciclistas por equipe na prova contra o relógio e oito na de resistência, são gratuitas, e podem ser feitas até o Congresso Técnico, no dia 28. No último dia será realizado o 1º GP Cidade de Londrina. Para maiores informações acesse o site www.cbc.esp.br.