Brasileiro de Esqui será no Chile A estação de esqui Valle Nevado, no Chile, recebe, no fim do mês, o 16º Campeonato Brasileiro de Esqui Alpino. A competição e a prova Memorial F. Graeff, em Chapelco, na Argentina, são classificatórias para o Mundial, em 2003 em Saint Moritz, na Suíça. Thiago Kosztski Vasconcelos, de 19 anos, é uma das esperanças do Brasil para chegar ao Mundial.