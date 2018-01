Brasileiro de ginástica começa sexta O Campeonato Brasileiro Adulto de Ginástica, que é seletivo para o Mundial da Bélgica, em outubro, começa a ser disputado nesta sexta-feira, em São Bento do Sul, Santa Catarina. Sob a supervisão da técnica-chefe do Flamengo, Georgette Vidor, as ginastas olímpicas Danielle Hypólito, Heine Milani, Coral Borda e Jéssica Pereira são as favoritas para conquistar o título por equipe, além do individual geral.