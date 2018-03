Brasileiro de golfe começa no Rio Fernando Mechereffe e Victória Meyer começam amanhã a defender o título nacional no 72.º Campeonato de Golfe do Brasil - Taça Banco Alfa, no Gávea Golf & Contry Club, no Rio. O torneio reunirá 90 homens e 21 mulheres - os melhores do País - e será disputado na modalidade stroke-play, em 72 buracos.