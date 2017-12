Brasileiro de hipismo reúne 42 conjuntos A disputa mais equilibrada do Campeonato Brasileiro de Cavalos Novos, na Sociedade Hípica Paulista, ocorre na categoria de animais de 6 anos. Com a participação de 42 conjuntos, seis deles não cometeram até o momento nenhuma penalidade. Na categoria 4 anos, o destaque vem sendo Marcos Antônio da Costa Ribeiro Júnior e na 7 anos, André Miranda. As provas prosseguem neste sábado a partir das 9 horas à Rua Quintana, 206, no Brooklin, com entrada gratuita.