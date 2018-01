Brasileiro de Hóquei começa amanhã O 25º Campeonato Brasileiro de Hóquei Sobre Patins começa amanhã, com quatro jogos, no Ginásio Docão, em Sertãozinho, a capital da modalidade no País. O time da casa é um dos favoritos, ao lado de Palmeiras e dos pernambucanos Sport e Português. Além da disputa do título da competição, que termina no sábado (21), deverá ser definido nos próximos dias o nome do técnico da seleção brasileira que participará do Campeonato Mundial, em setembro, em San Juan, na Argentina. "Normalmente o técnico campeão brasileiro assume a seleção", diz o técnico do Sertãozinho, Silvio Blancacco, que dirigiu a seleção no Mundial de 1997, na Alemanha - foi o quinto colocado. Essa, aliás, é posição do hóquei brasileiro no Grupo A internacional - a melhor posição foi um quarto lugar, na década passada, no Mundial do Recife. Os países mais tradicionais, com campeonatos fortes e que dividem os favoritismos, geralmente alternando nas primeiras colocações, são Argentina (atua campeã), Portugal, Espanha e Itália. Para Blancacco, o hóquei irá atrair no mínimo 2 mil pessoas por rodada. Devido à divisão dos nove times em dois grupos, um com quatro e outro com cinco, o Grupo B terá duas rodadas a mais, com jogos pela manhã - na quarta e quinta-feira. No Grupo A estão Sertãozinho, Sport, Portuguesa-SP e Internacional (Santos). No B, os integrantes são Português, Palmeiras, Amigos do Minho (Recife), Caixeiros Viajantes (RS) e Clube Literário (Sertãozinho). Aliás, como no Campeonato Paulista, em andamento, o Literário utiliza jogadores juvenis do próprio Sertãozinho, que foi dez vezes campeão brasileiro, tem dez paulistas, três sul-americanos e um mundialito. A rodada de amanhã terá os seguintes jogos: Português x Minho (16h), Sport x Internacional (18h30), Palmeiras x Caixeiros (20h45) e Sertãozinho x Portuguesa (22h). As semifinais serão na sexta-feira e a decisão será na noite de sábado.