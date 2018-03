Brasileiro de Saltos acaba amanhã O Campeonato Brasileiro de Saltos será decidido neste domingo, a partir das 9 horas, no Clube Hípico de Santo Amaro, em São Paulo. Durante as provas, serão apresentados ao público os membros da equipe do Concurso Completo de Equitação (CCE), que embarcarão segunda-feira para os Estados Unidos, onde disputarão o Campeonato Norte-Americano, de 6 a 11 de agosto, e depois os Jogos Eqüestres Mundiais, na Espanha.