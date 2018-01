Brasileiro de sinuca começa sexta De sexta a domingo, no Club Homs, na av. Paulista 753, será realizado o Campeonato Brasileiro de Sinuca 2001 reunindo atletas de 12 a 18 anos, a partir das 15h. A competição contará com jovens de São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo, Bahia, Distrito Federal, Ceará e Pernambuco. O campeonato, que visa acabar com o mito de que a sinuca é um esporte marginal compreende três categorias. A categoria mirim - até 12 anos - contará com 8 atletas; a infantil - até 15 anos -, e a juvenil - até 18 anos - terão 16 atletas cada, participando da disputa. "Este evento será muito importante para gerar novos valores para a sinuca nacional, além de quebrar o tabu de que o esporte não pode ser praticado por crianças", diz o coordenador da Federação Paulista de Sinuca e Bilhar Luiz Admir Fraisoli. O grande favorito na categoria juvenil é o pernambucano Ítaro, que há três anos venceu a categoria. "Ele é o mais cotado para o título, mas em uma competição tudo pode acontecer." Além da competição em si, a Federação também promoverá uma apresentação de Nine Ball. "Há 11 anos realizamos campeonatos para a categoria de base", finaliza Admir.