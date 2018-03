Brasileiro de Snowboard inicia amanhã Após o Brasileiro de Esqui na Neve, a estação de inverno de Valle Nevado, no Chile, recebe, de domingo a terça-feira, o Campeonato Brasileiro de Snowboard FIS 2002. O paulista Ricardo Moruzzi defende o título no border cross e slalom paralelo gigante. No feminino, a carioca Isabel Clark, atual campeã, é a favorita. Moruzzi lamenta não ter feito uma boa pré-temporada. "Em 2001, treinei com a equipe francesa. Este ano, não foi como eu queria, mas acho que dá para chegar às finais." No half pipe, o paulista André Cywinski tem boa chance de conquistar o primeiro lugar. "Sofri um acidente, quebrei duas costelas e só voltei a treinar em abril, mas posso brigar pelo título." Em 2001, no snowboard, Isabel Clark venceu o Brasileiro e ainda bateu as estrangeiras no circuito Continental Cup. No Valle Nevado há duas semanas, ela está confiante. "Só penso na vitória." Neste domingo, será disputado o snowboard cross (curvas fechadas e saltos de diferentes tamanhos). Na segunda-feira, a prova de slalom paralelo gigante (velocidade). E, na terça, o half pipe (manobras nas paredes e no ar), todas modalidades olímpicas. A competição faz parte do circuito sul-americano e vale pontos para o ranking da Federação Internacional de Ski e Snowboard (FIS). São esperados os 40 melhores atletas do mundo.