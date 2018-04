Brasileiro descarta lesão, mas lamenta queda nos 400m com barreiras em Londres

O brasileiro Marcio Teles deu um susto nesta segunda-feira, ao cair durante as semifinais dos 400m com barreiras do Campeonato Mundial de Atletismo, em Londres. Depois de uma largada ruim, ele tentava se restabelecer na prova quando tropeçou no quarto obstáculo e se chocou com o chão. Por isso, abandonou a prova e encerrou qualquer chance de ir à decisão.

"Acontece. É uma prova longa e técnica. Infelizmente, bati na barreira e fui ao chão. Mas acontece, é levantar a cabeça. Daqui dois anos tem outro Mundial, é procurar acertar até lá", declarou em entrevista ao SporTV.

Marcio ficou no chão até o fim da disputa, quando foi amparado por funcionários da competição. Com dificuldade para caminhar, passou por atendimento médico, mas ele próprio fez questão de minimizar os danos. "Foi só a batida mesmo, já está tudo tranquilo. Agora, vou chegar no hotel e botar gelo para resolver isso."

Nesta terça-feira, outros quatro brasileiros entraram em ação no Mundial. Rosângela Santos e Vitória Rosa farão a preliminar dos 200m, enquanto Geisa Arcanjo disputará a qualificação do arremesso do peso. O destaque, no entanto, é Thiago André, que correrá a final dos 800m por volta das 17h35 (de Brasília).