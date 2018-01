Brasileiro disputa prova de 246 km O ultramaratonista Valmir Nunes já foi chamado de cyborg e super-homem, definido como um ser humano que não conhece a palavra limite. O mais comum, no entanto, sobre correr provas tão longas é as pessoas acharem que é ?louco?. O santista, de 38 anos, bicampeão mundial dos 100 quilômetros da ultramaratona, enfrentará o desafio de tentar repetir a vitória de 2001 na Spartathlon, uma corrida de 246 quilômetros ? quase seis maratonas ? entre Atenas e Esparta, na Grécia, a partir das 13 horas de sexta-feira. ?Louco não faz isso não. É preciso muita inteligência para saber, principalmente, dosar o ritmo e chegar até o fim, correndo?, diz o atleta de 1,69 metro e 62 quilos. No ano passado, fez a distância em 23h18min05s, sem parar nem para comer ou ir ao banheiro. Será a terceira corrida de mais de 100 quilômetros na carreira, iniciada em 1990 ? antes era supervisor de contêineres no porto de Santos. O fundista viajou nesta terça-feira para a Grécia e não quer se impor pressão por vitória. ?Estou indo para melhorar meu tempo.? A motivação, segundo Valmir, patrocinado pelo Memorial (cemitério vertical) e a Mizuno, é a mítica da prova, que ?é a própria origem do atletismo?. É baseada na história do mensageiro e soldado grego Pheidippides que, em 490 a.C., correu dois dias para buscar reforços na guerra entre gregos e persas, dando origem à maratona e ao atletismo. Esse ano, a corrida completa 20 anos. A poluição de Atenas, o mar azul, a floresta e as montanhas e suas dificuldades, quando chegam a 1.200 metros de altura, no quilômetro 163... ?É o trajeto das cabras, tão íngreme que os atletas sobem engatinhando, na escuridão. E depois tem a descida ? a cada passo a sensação de levar uma ?paulistinha? na perna... As subidas e descidas longas maltratam. Ainda tem trecho de asfalto, depois mato...? Os fundistas têm, no máximo, 36 horas para completar o trajeto. Os terrenos montanhosos, a distância ? ?passa pela Grécia inteira?, observa Valmir ? somam-se a uma terceira dificuldade, a temperatura, que oscila do calor que chega aos 35 graus de dia ao frio de 5 graus à noite. Valmir não descansa e se alimenta de líquidos e frutas, correndo ? a glicose vem da coca-cola, o potássio da banana, a reposição de minerais dos isotônicos... O cronômetro pára, em Esparta, para o atleta que tocar no pé da estátua do guerreiro Leônidas. ?Após uma rápida cerimônia de premiação, com a presença do prefeito, o transporte que espera pelos atletas é a ambulância que segue direto para o hospital.? Uma coleta de sangue indica as condições dos atletas e serve de antidoping. Seu maior desejo, no fim da prova, é dormir. ?É no que eu mais penso.? Valmir passa a semana andando com dificuldade, teve hipotermia e cãibras. Mas fala disso tudo rindo e atribui à ultramaratona a cura de uma doença grave que tinha antes de praticar o atletismo.