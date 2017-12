Brasileiro disputa título interino da OMB O boxeador brasileiro Kelson Carlos Pinto vai disputar o título interino dos meio-médios-ligeiros, versão Organização Mundial de Boxe (OMB), em Manchester, na Inglaterra, dia 13 de dezembro, diante do inglês Junior Witter. Caso vença, Kelson terá o direito de desafiar o campeão Zab Judah, dos Estados Unidos. Kelson, que assinou contrato com a empresa Golden Boy Promotions, do pugilista/empresário Oscar De La Hoya, está invicto: soma 18 vitórias, com 16 nocautes. Como amador, o brasileiro ficou com a medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, em 1999, e disputou a Olimpíada de Sydney, em 2000. Witter soma 27 vitórias (16 nocautes), uma derrota e dois empates.