Brasileiro do esqui alpino sofre queda e perde duas primeiras provas na Olimpíada

O brasileiro Michel Macedo pode ficar de fora dos Jogos de Inverno de PyeonChang. Nesta terça-feira, durante um treinamento, o atleta do esqui alpino lesionou o joelho esquerdo e precisou desistir das duas primeiras provas que iria participar na Olimpíada. Ele ainda está inscrito para outros dois eventos na competição na Coreia do Sul, mas não tem presença assegurada.

+ Nos trópicos, brasileiros treinam para a Olimpíada de Inverno

+ Possibilidade de medalha do Brasil na Olimpíada de PyeongChang é bastante remota

Às vésperas da sua primeira Olimpíada de Inverno, Michel Macedo, de 19 anos, treinava quando sofreu uma queda e passou a reclamar de dores no joelho esquerdo. Encaminhado a um hospital e examinado, o brasileiro teve detectada uma inflamação no local, sofrida quando ele caiu.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Diante disso, a comissão técnica e o chefe do departamento médico do Brasil na Olimpíada de Inverno comunicaram que Michel Macedo não terá condições de participar de duas provas do esqui alpino nos Jogos, a do combinado, em 13 de fevereiro, e a do Super G, no dia 15.

"Para preservar a integridade do atleta, dando o tempo necessário para sua recuperação, já descartamos as provas de velocidade. Vamos dar tempo e trabalhar para que participe das provas técnicas", disse Stefano Arnhold, o chefe da missão brasileira em PyeongChang.

Ainda há chances de o brasileiro participar das disputas do slalom gigante, no dia 18, e do slalom especial, no dia 22. "Michel está sentindo dores, com o joelho inflamado, e precisa de repouso por pelo menos três dias. Depois disso será reavaliado, com o objetivo de retomar aos treinamentos para poder participar das suas duas últimas provas. O atleta tem boas chances de participar das provas finais", explicou o médico Roberto Nahon.