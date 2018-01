Brasileiro do luge continua em coma O estado de saúde do brasileiro Renato Mizoguchi, atleta do luge, é estável, diz a Confederação Brasileira de Desportos no Gelo. Ele está em coma induzido em hospital de Turim desde domingo, quando perdeu o controle de seu trenó e bateu a cabeça, na pista Cesana-Pariol, na Itália.