Brasileiro do luge se recupera bem O brasileiro Renato Mizoguchi, atleta do luge, se recupera bem do acidente sofrido em 31 de janeiro, em Turim, na Itália, e deve deixar o hospital italiano dentro de poucos dias. Ele chegou a ficar duas semanas em coma, mas já fala normalmente e tem movimento total do corpo. Com vaga garantida nos Jogos Olímpicos de Inverno, em 2006, Renato estava treinando em Turim, para a disputa da Copa das Nações de Luge, quando perdeu o controle de seu trenó e sofreu o grave acidente. Apesar de competir pelo Brasil, ele mora e treina no Japão. ?O Renato já teria até retornado esta semana para o Japão, mas o médico decidiu, por precaução, esperar mais uns dias. O médico está preocupado em dar alta agora, pois a viagem ao Japão é longa e ele quer ter certeza que o brasileiro não terá dor de cabeça ou algo parecido devido à mudança brusca de pressão durante o longo vôo?, explicou o presidente da Confederação Brasileira de Desportos no Gelo, Eric Maleson, que acompanha a recuperação do atleta.