Brasileiro é 2º na Maratona de Miami O brasileiro Otávio dos Santos Pinheiro foi o segundo colocado na Maratona de Miami, disputada neste domingo nos Estados Unidos. Ele chegou dois segundos atrás do queniano David Ruto, que completou o percurso em 2 horas 12 minutos e 22 segundos. Mais dois atletas brasileiros ficaram entre os 10 primeiros colocados da Maratona de Miami. Genilson da Silva foi o 4º, com o tempo de 2h16m58, e Éder Filho chegou em 7º lugar (2h20m00). Entre as mulheres, a vitória ficou com a bielorussa Volga Yudziankova, com o tempo de 2h40m23.