Brasileiro é 43.º no downhill do esqui alpino A participação do Brasil nos Jogos de Inverno começou neste domingo. Nikolai Hentsch disputou o downhill, a categoria mais veloz e perigosa do esqui alpino, e terminou na 43.ª posição com o tempo de 1min56s58. A prova teve 55 participantes. ?Estou muito orgulhoso de minha atuação?, comentou brevemente Hentsch. Quem venceu esta prova foi o francês Antoine Deneriaz, com o tempo 1min48s80. A prata ficou com Michael Walchhofer, da Áustria, com 1min49s52 e o bronze é de Bruno Kernen, da Suíça, com a marca de 1min49s82. Ouro - A outra prova que já teve os vencedores neste domingo foi o esqui cross-country feminino (15 quilômetros de perseguição), com Kristina Smigun, da Estônia. Katerina Neumannova, da República Checa, foi prata, e a russa Evgenia Medvedeva-Abruzova ficou com o bronze. Baixa - A americana Michelle Kwan, uma das favoritas a medalha, não vai disputar a patinação artística. O Comitê Olímpico Americano anunciou que ela está vetada por contusão. Kwan é pentacampeã mundial, sonhava com o inédito ouro (foi prata e bronze em edições anteriores) e se machucou nos treinos de sábado.