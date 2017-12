Brasileiro é 6º nos 110m com barreiras O brasileiro Márcio Simão de Souza conseguiu o 6º lugar na final dos 110 metros com barreiras no Mundial de Atletismo, em Paris. Ele fez o tempo de 13s48 e gostouuu do resultado. ?Estou muito contente?, disse o atleta de 28 anos, que foi bronze no Pan de São Domingos. A medalha de ouro na prova dos 110 metros com barreira foi para o norte-americano Allen Johnson, com o tempo de 13s12. Outro atleta dos EUA, Terrence Trammel, ficou com a prata (13s20) e o bronze foi para o chinês Xiang Liu (13s23).