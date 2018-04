Brasileiro é 9º no trampolim de 3m A calma demonstrada antes dos saltos, já sobre o trampolim de 3 metros, lembrava a dos favoritos. Só que quem estava para pular na piscina de Atenas fazia sua estréia em Olimpíadas e tentava um feito que o País não conseguia desde Helsinque/1952: passar para a final do esporte. César Castro, de 21 anos, não subiu ao pódio, mas fez bonito com nono seu lugar. O brasiliense obteve a vaga para a rodada decisiva hoje pela manhã, ao superar sua melhor marca. Ele somou 662,73 pontos e ficou em 9.º - só os 12 primeiros passaram para a final. Na frente da classificatória ficaram o canadense Alexandre Despatie (772,32), o chinês Peng Bo (751.62) e o russo Alexander Dobroskok (717,84). Para a decisão, pelas regras do torneio, os saltadores levam apenas os resultados da semifinal, descartando os pontos obtidos nas eliminatórias. Com isso, César ganhou uma posição, chegando à final em 8.º. À equipe do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), o brasiliense explicou sua tática, logo depois passar para a decisão: "Saltei muito bem e acabei superando as minhas expectativas. Eles são os favoritos, então é manter a tranqüilidade para incomodá-los." E foi isso que César fez. Com sua calma, realizou belos saltos, que lhe renderam total de 432,69, somando os pontos da semifinal. O brasileiro terminou em nono. O ouro lugar ficou com o chinês Bo Peng, seguido por Alexandre Despatie e pelo russo Dmitri Sautin. Veja a classificação final da prova: .1. Bo Peng (CHN) 787.38 (ouro) .2. Alexandre Despatie (CAN) 755.97 (prata) .3. Dmitri Sautin (RUS) 753.27 (bronze) .4. Feng Wang (CHN) 750.72 .5. Fernando Platas (MEX) 704.25 .6. Troy Dumais (EUA) 701.46 .7. Alexander Dobroskok (RUS) 697.29 .8. Ken Terauchi (JAP) 690.00 .9. Cesar Castro (BRA) 662.97 10. Rommel Pacheco (MEX) 642.69 11. Dmytro Lysenko (UCR) 629.64 12. Robert Newbery (AUS) 620.34.