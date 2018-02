Brasileiro é desclassificado em prova dos Jogos de Inverno O brasileiro Nikolai Hentsch foi desclassificado da prova do combinado do esqui alpino durante a disputa dos Jogos Olímpicos de Inverno, em Turim, na Itália. Depois de ficar em 50º lugar na descida do slalom na manhã desta terça-feira, ele ultrapassou uma das passagens obrigatórias da pista durante sua apresentação da tarde. "No slalom é tudo muito rápido, não sei o que aconteceu. Mas ter chegado ao final já foi muito bom. Este ano, disputei apenas três provas de slalom. É sempre um aprendizado", resumiu Nikolai, que tem 22 anos. No combinado, os competidores fazem 3 descidas para definir o vencedor. Nikolai falhou na segunda e não poderá participar da terceira, que acontece ainda nesta terça-feira. Atleta do esqui alpino, Nikolai foi o único brasileiro a entrar em ação nos Jogos de Turim até agora. No domingo, ele ficou em 43º lugar no downhill, que é uma das provas de sua modalidade.