Brasileiro é destaque no Fast Triatlo O triatleta brasiliense Leandro Macedo é um dos destaques na disputa de domingo do Mundialito de Fast Triatlo, na Ponta da Praia, em Santos (SP), com 18 triatletas, de seis países. ?É uma prova muito mais puxada, com ritmo acima do normal, mas fiz uma preparação específica?, observa Leandro, referindo-se ao formato do evento, com três baterias de distâncias mais curtas (200 m de natação, 3.600 m de ciclismo e 1.350 m de corrida) e pequenos intervalos para descanso.