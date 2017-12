Brasileiro é indicado ao Oscar do surfe por onda de 15 metros em Jaws

Depois de dominar o circuito mundial de surfe em 2015, o Brasil pode ganhar mais um grande prêmio na modalidade em 2016. Pedro Calado foi indicado ao prêmio de "Onda do Ano", pelo XXL Awards, considerado o Oscar das ondas gigantes.

No dia 15 de janeiro, o brasileiro de 19 anos surfou uma onda de aproximadamente 15 metros em Jaws, na ilha havaiana de Maui, um dos locais mais temidos pelos atletas. O feito do carioca é ainda mais impressionante porque foi realizado através de remada, sem ajuda de chamado tow-in, quando o surfista é rebocada para a onda de jet ski.

Tentando monopolizar a disputa, Pedro Calado também concorre na categoria 'vaca do ano'. O ingrato prêmio, entregue para a pior queda da temporada, pode vir por um drop mal sucedido no dia 15 de maio de 2015, em Puerto Escondido, no México.

"Condições extremas ! Infelizmente não consegui completar a onda, mas consegui alguns momentos incríveis antes do céu virar o inferno", postou Calado em uma rede social na época da queda.