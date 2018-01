Brasileiro é ouro nos 110 com barreiras O brasileiro Matheus Inocêncio conquistou a medalha de ouro nesta quinta-feira, na prova de 110 metros com barreiras do Super Grand Prix de Ostrava, na República Checa. Inocêncio fez o tempo de 13s51 e chegou à frente do jamaicano Maurice Wignall, que marcou 13s56 e ficou com a prata. O russo Yevgeniy Pechonkin foi o terceiro, com o tempo de 13s57. Os brasileiros Redelen dos Santos e Anselmo da Silva - que também fizeram a final - chegaram, respectivamente, na quarta e quinta colocações. Matheus Inocêncio ganhou os três torneios que disputou num rápido giro pelo circuito europeu, que incluiu Turim e Lugano. Ele volta nesta sexta-feira para São Paulo e deverá treinar para o Troféu Brasil, de 16 a 19, na pista de atletismo do Ibirapuera. O jamaicano Asafa Powell demonstrou mais uma vez que está em plena forma. Na prova dos 100 metros, ele marcou o tempo de 9s85 e conquistou a medalha de ouro. Powell foi o único a cobrir a distância abaixo dos 10 segundos. O nigeriano Olusoji Fasuba marcou 10s17 e ficou com a prata e o jamaicano Michael Frater, que fez o tempo de 10s20, ganhou a medalha de bronze. Veja outros os resultados: 100m- Masculino: 1. Asafa Powell (JAM) 9s85 2. Olufasuba Olusoji (NIG) 10s17 3. Michael Frater (JAM) 10s20 - 400m: 1. Jeremy Wariner (EUA) 45s58 2. Leslie Djhone (FRA) 45s97 3. Davian Clarke (JAM) 46s00 - 800m: 1. John Litei (QUE) 1:46.16 2. Dmitriy Bogdanov (RUS) 1:46.46 3. Pawel Czapiewski (POL) 1:46.58 - 5000m: 1. Sammy Kipketer (QUE) 13:19.46 2. Robert Sigei Kipngetich (QUE) 13:21.01 3. Leonard Mucheru Maina (BHN) 13:21.63 - 110m c/ barreiras - 1. Mateus Facho Inocêncio (BRA) 13.51 2. Maurice Wignall (JAM) 13.56 3. Yevgeniy Pechonkin (RUS) 13.57 - 400m c/ barreiras: 1. Jiri Muzik (RCH) 48.93 2. Ockert Diderich Cillliers (RSA) 48.93 3. Naman Keita (FRA) 49.37 - 3000m c/ barreiras: 1. Bouabdallah Tahri (FRA) 8:18.12 2. Radoslaw Poplawski (POL) 8:20.25 3. David Chemweno (KEN) 8:20.39 - Salto em Altura: 1. Yaroslav Rybakov (RUS) 2,25 m 2. Jaroslav Bába (RCH) 2,20 3. Jacques Freitag (RSA) 2,20 100m Feminino: 1. Ivet Lalova (BUL) 11.03 2. Sherone Simpson (JAM) 11.07 3. Elena Bolsun (RUS) 11.56 - 1000m: 1. Irina Krakoviak (LIT) 2:40.48 2. Liliana Popescu (RUM) 2:40.61 3. Natalya Tsyganova (RUS) 2:41.41 - 5000m: 1. Berhane Adere (ETI) 15:01.78 2. Prisca Jepleting (QUE) 15:04.10 3. Isabella Ochichi (QUE) 15:04.80